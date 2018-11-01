Российские «стратеги» Ту-160 заставили понервничать британские ВВС

Лондон, , 08:35 — REGNUM Встревоженные британские военные приняли решение о перехвате приблизившихся к воздушному пространству Соединенного Королевства двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Об этом пишет газета Mirror.

Отмечается, что два истребителя Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии. Также для поддержки истребителей с авиабазы Брайз Нортон в Англии взлетел заправщик Voyager.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ уведомили, что плановый полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Норвежским и Баренцевым морями завершен, экипажи провели патрулирование, которое длилось больше десяти часов.

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