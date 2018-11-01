МИД Аргентины обвинил Каракас в создании тренировочной базы для «Хезболлы»

Каракас, , 08:37 — REGNUM 31 октября министерство иностранных дел Венесуэлы опровергло заявления Аргентины о том, что на венесуэльской территории проходят военную подготовку бойцы иностранных вооруженных сил, сообщает агентство Prensa Latina.

МИД Венесуэлы вручил ноту протеста поверенному в делах Аргентины в Каракасе Эдуардо Поррети. В тексте говорится, что правительство Венесуэлы отвергает утверждения, сделанные главой аргентинского внешнеполитического ведомства Хорхе Фари. Он заявлял о том, что ситуация в Венесуэле является «трагедией, ставящей в кризис систему демократии».

29 октября латиноамериканские средства массовой информации сообщили, что Хорхе Фари, выступая перед аргентинским конгрессом, заявил, что на территории Венесуэлы проходят военную подготовку члены ливанской мусульманской организации «Хезболла». Власти Венесуэлы назвали это очередной попыткой оправдать готовящуюся военную интервенцию в страну.

Читайте также: Президент Венесуэлы сменил главу разведывательной службы Sebin