В иракской провинции Дияла взорвана гробница религиозного деятеля

Багдад, , 08:23 — REGNUM В иракской провинции Дияла неизвестные боевики взорвали гробницу Бавы Махмуда, сообщает 1 ноября Kurdistan.ru.

Сооружение является священным для религиозного курдского меньшинства курдов-какеи, также его посещают мусульмане, исповедующие ислам шиитского толка.

В настоящее время ни одна группировка не взяла ответственность за совершенное преступление. Руководство провинции Дияла призвало президента страна Бархама Салиха принять меры для обеспечения безопасности региона.

Напомним, в среде курдов существуют многочисленные религиозные течение, помимо основной массы населения, исповедующего ислам, здесь имеются также езиды и курды-какеи, большая часть из которых проживает в провинции Киркук. Их воззрения близки к древней персидской религии зороастризм.

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