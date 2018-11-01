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Путин подписал новую концепцию миграционной политики на шесть лет

Политика

Принятый документ упрощает правила въезда, выдачу виз, а также процедуру предоставления гражданства РФ

Москва, 1 ноября 2018, 08:15 — REGNUM  В России с 2019 года начнёт действовать новая концепция по государственной миграционной политике. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ, содержащий 17 страниц, опубликован на сайте Кремля.

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Отмечается, что концепция, разработанная на 2019−2025 годы, направлена в том числе «на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа». Кроме того, документ предписывает создание чётких правил и упрощение въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства.

Утверждённая концепция должна способствовать повышению «качества жизни населения, обеспечение безопасности государства, защиту национального рынка труда, поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском обществе».

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Добавим, что, согласно указу президента РФ, правительству России поручено в трёхмесячный срок утвердить план мероприятий по реализации концепции в 2019—2021 годах, обеспечить её реализацию, своевременную корректировку и контроль. Докладывать о ходе реализации концепции правительство РФ будет главе государства ежегодно.

В 2012—2017 годах суммарный миграционный прирост в РФ составил 1,6 млн человек. Среднегодовая численность трудящихся-мигрантов составила около 3 млн человек (3−4% от среднегодовой численности всех трудовых ресурсов). На территории Российской Федерации постоянно или временно проживает более 1 млн иностранных граждан.

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