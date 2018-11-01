Глава МИД Омана объяснил Аббасу цель визита в султанат Нетаньяху

Маскат, , 08:11 — REGNUM Министр иностранных дел Омана Юсуф бин Алави встретился с президентом Палестины Махмудом Абассом после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает 1 ноября Al Arabia.

Глава оманского внешнеполитического ведомства привез в Рамаллу письмо, в котором разъяснялись цели внезапного визита Нетаньяху в Оман. Содержание послания не разглашается.

Напомним, отношения между Израилем и Палестиной остаются напряженными, несмотря на попытки урегулирования конфликта со стороны посредников, в частности, Египта.

Визит израильского премьер-министра в Оман вызвал обеспокоенность Рамаллы по поводу возможного сближения еврейского государства со странами Персидского залива.

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