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Глава МИД Омана объяснил Аббасу цель визита в султанат Нетаньяху

Политика

Визит израильского премьер-министра в Оман вызвал обеспокоенность Рамаллы

Маскат, 1 ноября 2018, 08:11 — REGNUM  Министр иностранных дел Омана Юсуф бин Алави встретился с президентом Палестины Махмудом Абассом после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает 1 ноября Al Arabia.

Глава оманского внешнеполитического ведомства привез в Рамаллу письмо, в котором разъяснялись цели внезапного визита Нетаньяху в Оман. Содержание послания не разглашается.

Напомним, отношения между Израилем и Палестиной остаются напряженными, несмотря на попытки урегулирования конфликта со стороны посредников, в частности, Египта.

Визит израильского премьер-министра в Оман вызвал обеспокоенность Рамаллы по поводу возможного сближения еврейского государства со странами Персидского залива.

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Ближневосточное урегулирование
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