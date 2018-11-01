Москва, , 08:06 — REGNUM Утверждено новое положение о проектной деятельности в правительстве РФ. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ. Ранее вопросы организации проектной деятельности в правительстве РФ регламентировались постановлением от 15 октября 2016 года.

В новом положении устанавливаются порядок и функциональная структура организации проектной деятельности, которые определяют единые подходы к проектной деятельности в правительстве России, последовательность действий, функции, полномочия и ответственность участников проектной деятельности в ходе подготовки, реализации, мониторинга и завершения проектов.

Согласно новому положению будут реализовываться национальные и федеральные проекты. Также вводится понятие «региональный проект». Кроме того, на федеральном уровне предусматриваются ведомственные проекты. Порядок реализации ведомственных и региональных проектов будет устанавливаться соответствующими федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ.

Органам госвласти субъектов РФ рекомендовано организовать проектную деятельность, руководствуясь утверждённым положением. Функции федерального проектного офиса закреплены за Департаментом проектной деятельности правительства России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФВладимир Путинзаявил, что России предстоит «совершить прорыв» в своем развитии, и подчеркнул, что за реализацией национальных проектов, предусмотренных его майским указом, должен быть налажен «содержательный контроль».

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