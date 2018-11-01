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МИД Украины рассказал, кому опасно ездить в Белоруссию

Политика

Майданщикам, пропагандистам и «героям АТО» за пределами Украины не рады

Львов, Украина, 1 ноября 2018, 07:57 — REGNUM  Поездки в Белоруссию небезопасны для участников гражданской войны в Донбассе, «гражданских активистов» и украинских журналистов, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время выступления во Львове, сообщило 31 октября издание «Европейская правда».

«Хотя белорусский МИД меня раскритиковал, однако я чётко аргументирую свою позицию и подчёркиваю, что в стране действуют российские спецслужбы. Белорусские и российские спецслужбы имеют общий чёрный список граждан других государств», — пояснил Климкин.

Чиновник отметил, что украинские журналисты, перед тем как ехать в Белоруссию, заранее предупреждают украинский МИД и просят помочь.

Напомним, ранее Климкин заявил, что гражданам Украины не стоит посещать Белоруссию, поскольку в стране действуют «российские властные структуры». в белорусском внешнеполитическом ведомстве слова украинского министра назвали «небылицами».

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Отметим, в мае 2018 года белорусский суд приговорил к восьми годам тюрьмы украинского «журналиста» Павла Шаройко, который оказался кадровым разведчиком и занимался шпионажем.

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Белорусско-украинские отношения
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