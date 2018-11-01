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Йеменские хуситы похитили известного фотографа

Политика

Их противники называют данный акт преступлением против человечности

Сана, 1 ноября 2018, 07:55 — REGNUM  Повстанцы-хуситы похитили в городе Сана фотографа Хамада аль-Кауда, сообщает 1 ноября Al Arabia.

По некоторым данным, фотограф был похищен неподалеку от президентского дворца и был увезен в неизвестном направлении. Аль-Кауд сын известного йеменского писателя Мохамеда аль-Кауда.

Министр информации Йемена Муаммар аль-Эриани осудил похищение, заявив, что это не первый инцидент, который можно расценивать как преступление против человечности.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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