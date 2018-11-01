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С 1 ноября на границе КНДР и Южной Кореи нельзя летать и проводить учения

Политика

В силу вступил соответствующий запрет

Пхеньян, 1 ноября 2018, 07:48 — REGNUM  Запрет на полеты и проведение военных учений поблизости от границы КНДР и Южной Кореи вступил в силу 1 ноября, сообщает британское агентство Reuters.

Такие меры приняты в рамках военного соглашения, заключенного на межкорейском саммите в Пхеньяне. Он включает в себя остановку «всех враждебных актов», постепенное разминирование и ликвидацию сторожевых постов на территории демилитаризованной зоны.

«Южная и Северная Кореи полностью устранили опасность военного столкновения благодаря этому соглашению», — подчеркнул 1 ноября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в парламенте.

«Две Кореи и США добьются полного ядерного разоружения Корейского полуострова и устойчивого мира, основанного на надежном доверии», — добавил южнокорейский президент.

В свою очередь, в Вашингтоне высказали опасения относительно этого соглашения, указывая на то, что он снижает боевую готовность в условиях проволочек Пхеньяна по осуществлению ядерного разоружения.

Напомним, с начала нынешнего года Пхеньян пошел на ряд шагов для потепления отношения с Южной Кореей. Так, северокорейские власти пошли на совместное участие сборных двух стран на Олимпиаде в Пхенчхане, уничтожение одного из ядерных полигонов, а также саммит с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. На нем северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о своей готовности стремиться к ядерному разоружению. Тем не менее, как отмечают наблюдатели, пока это стремление не дало реальных плодов.

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Ядерная программа Северной Кореи
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