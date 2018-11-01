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Ангела Меркель посетит памятник «Небесной сотне» в Киеве

Политика

1 ноября Украина встречает немецкого канцлера с воинскими почестями

Ангела Меркель посетит памятник «Небесной сотне» в Киеве
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Берлин, 1 ноября 2018, 07:59 — REGNUM  1 ноября канцлер Германии Ангела Меркель летит в Киев для встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает новостной портал Finanznachrichten.

Заместитель министра иностранных дел Германии Ульрике Деммер сообщила, что Меркель будет встречена на Украине с военными почестями.

Встреча лидеров Германии и Украины будет посвящена двусторонним отношениям, а также конфликту на Донбассе и, в частности, реализации минских соглашений. После встречи Ангела Меркель и Порошенко дадут совместную пресс-конференцию.

После этого Меркель посетит памятник «Небесной сотне», посвященный событиям на Евромайдане в начале 2014 года. Затем канцлер встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, руководителями парламентских фракций украинской рады и проведет беседу с учащимися.

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Политическая жизнь Германии
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