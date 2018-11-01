Новый скандал на Урале: уволен директор старейшего колледжа

Екатеринбург, , 07:39 — REGNUM В Екатеринбурге возник новый скандал. Директор старейшего на Урале колледжа имени Ползунова Евгений Рыбаков отправлен в отставку.

Рыбаков руководил образовательным учреждением с 2003 года. В 2018-м контракт с ним не продлили. По информации местных СМИ, поводом стали нарушения, выявленные прокуратурой. Речь идёт о незаконном размещении рекламы, о сдаче помещений в аренду и т. д.

Сам Евгений Рыбаков называет произошедшее заказом. Изданию. Е1.ru он заявил, что «прокуратура долго копалась, чтобы что-то найти». О планах уволить его он знает, но пока находится на работе.