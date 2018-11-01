Четверг, 1 Ноября 2018 года
09:46:17 МСК

Новый скандал на Урале: уволен директор старейшего колледжа

Политика

Его преемник будет назначен в ноябре

Екатеринбург, 1 ноября 2018, 07:39 — REGNUM  В Екатеринбурге возник новый скандал. Директор старейшего на Урале колледжа имени Ползунова Евгений Рыбаков отправлен в отставку.

Рыбаков руководил образовательным учреждением с 2003 года. В 2018-м контракт с ним не продлили. По информации местных СМИ, поводом стали нарушения, выявленные прокуратурой. Речь идёт о незаконном размещении рекламы, о сдаче помещений в аренду и т. д.

Сам Евгений Рыбаков называет произошедшее заказом. Изданию. Е1.ru он заявил, что «прокуратура долго копалась, чтобы что-то найти». О планах уволить его он знает, но пока находится на работе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профессиональное образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить