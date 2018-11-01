Макрон поражен сходством нынешней ситуации с межвоенным периодом 1930-х

Париж, , 07:35 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поражен сходством между нынешней ситуацией в Европе и тем, что было в 1930-х годах, сообщает Le Figaro.

«Меня поражает сходство между тем, как мы живем, и межвоенным периодом», — заявил глава государства в кулуарах выставки, посвященной Жоржу Клемансо в Пантеоне.

«В Европе, которая разделена страхами, националистическими идеями, последствиями экономического кризиса, мы видим почти все те вещи, которые повлияли на жизнь Европы после Первой мировой войны, на кризис 1929 года», — добавил глава государства.

«Мы должны иметь это в виду, знать, как сопротивляться», — продолжил президент.

По словам Эммануэля Макрона, «Европа рискует быть разделенной националистическими идеями и быть свергнутой внешними державами и, таким образом, потерять свой суверенитет».

Напомним, Жорж Клемансо — французский политический и государственный деятель, премьер-министр Франции с 1917 по 1920 годы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции готовится отпраздновать столетие окончания Первой мировой войны. С 4 по 9 ноября глава государства отправится в два региона, одиннадцать департаментов и семнадцать городов, а 11 ноября глава государства выступит с речью в Париже, где соберутся лидеры со всего мира.

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