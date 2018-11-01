Четверг, 1 Ноября 2018 года
07:58:29 МСК

Украина собирает доказательства «агрессии РФ» в Азовском море — замминистра

Политика

МИД Украины намерен судиться с Россией

Украина собирает доказательства «агрессии РФ» в Азовском море — замминистра
Иван Шилов © ИА REGNUM
Азовское море

Киев, 1 ноября 2018, 07:31 — REGNUM  Украина документирует каждый случай остановки кораблей российскими пограничниками в Азовском море, заявил заместитель министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука 31 октября в эфире телеканала «Громадське».

"Что касается того, каким образом собирается доказательная база: абсолютно всё документируется, каждый случай, более того, собираются свидетельства и судовладельцев, капитанов тех судов, которые задерживаются Российской Федерацией», — рассказал Тука.

Собранная информация ляжет в основу иска, который министерство иностранных дел Украины намерено подать в международные инстанции, отметил чиновник.

Напомним, после инцидента с рыболовецким сейнером «Норд» российские пограничники усилили контроль за судами, направляющимися в украинские порты на Азовском море. Из-за длительных проверок владельцы кораблей несут убытки, поэтому всё чаще отказываются от рейсов в порты Мариуполя и Бердянска.

По оценкам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, ужесточение пограничного контроля, вызванное пиратским захватом российского судна «Норд», уже обошлось Украине в сумму, эквивалентную 2 млрд рублей, а ежемесячные убытки составляют $3,5 млн.

Читайте также: Министр инфраструктуры Украины подсчитал убытки портов на Азовском море

А также: Захват судна «Норд» обходится Украине в $3,5 млн ежемесячно — депутат Рады

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить