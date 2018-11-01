Издание National Interest назвало следующую страну-жертву ИГ*

Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получившие боевой опыт в Сирии и Ираке, могут начать активные боевые действия в Иордании. Об этом пишет National Interest.

По мнению экспертов издания, несмотря на то, что действующий режим в Иордании является союзником Вашингтона в борьбе с террористами, уроженцы именно этой страны находятся на третьем месте по численности в рядах террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Авторы статьи подчеркивают, что в результате разгрома террористических группировок на территории Сирии и Ирака боевики могут перенести свою деятельность в соседние страны, а в Иордании в силу бедственного социального положения значительной части населения идеи радикализма могут попасть на «благодатную почву».

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что власти Иордании намерены открыть границу с Сирией, которая была закрыта после начала вооруженного конфликта в САР.

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