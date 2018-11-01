Полпред Трутнев решил не торопиться с переносом столицы ДФО

Владивосток, , 08:04 — REGNUM Дальневосточный полпред Юрий Трутнев решил, что не стоит торопиться с переносом столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. По мнению полпреда, стоит подождать, пока Приморье станет центром развития макрорегиона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На мой взгляд, не надо уж сильно торопиться, не надо перепрыгивать через несколько ступенек. Давайте попробуем сделать так, чтобы Приморье стало центром развития Дальнего Востока, комфортным, удобным местом для жизни, чтобы там хотелось жить. И тогда, я думаю, можно будет рассматривать и следующий вопрос. А сейчас, я думаю, и смысла нет», — сказал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал идею врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Трутнев аргументировал это тем, что Приморье — более инвестиционно привлекательно, нежели Хабаровский край. Между тем в Нацрейтинге инвестиционной привлекательности Хабаровский край занимает 18 позицию, а Приморье — 76. Инициатива не нашла положительного отклика и у других дальневосточников, которые в социальных сетях посоветовали полпреду заниматься реальным развитием региона.