National Interest: Белый дом спешит откреститься от Саудовской Аравии?

Максим Исаев, , 07:39 — REGNUM

Во вторник, 30 октября, министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис сделал четкое заявление относительно ситуации в Йемене: «Мы хотим, чтобы через 30 дней все стороны конфликта сели за стол переговоров после установления режима прекращения огня». Выступая в Институте мира США, Мэттис заявил также, что «прекращение бомбардировок позволит специальному посланнику ООН по Йемену Мартину Гриффитсу… собраться в Швеции [вместе с враждующими сторонами] и завершить эту войну». Аналогичное заявление также сделал советник президента США по национальной обороне Майк Помпео, пишет Курт Милс в статье для американского издания The National Interest.

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«Соединенные Штаты призывают все стороны поддержать специального посланника ООН Мартина Гриффитса в поисках мирного урегулирования конфликта в Йемене. Настало время положить конец этому конфликту», — заявил Помпео.

Администрация президента США Дональда Трампа отрицает, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашогги каким-либо образом повлияло на решение Белого дома пересмотреть свое отношение к поддержке военной кампании арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.

Тем не менее явным образом присутствует изменение политики Соединенных Штатов в отношении Саудовской Аравии. Между традиционными сторонниками и защитниками Саудовской Аравии в лице сенаторов Линдси Грэма и Марко Рубио, а также более умеренными внешнеполитическими деятелями, включая сенаторов Рэнда Пола и Майкла Ли, возник консенсус. Теперь все выступают за снижение поддержки Саудовской Аравии.

Белый дом, который превратил Эр-Рияд в краеугольный камень политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, сталкивается с серьезным давлением. Стратегический альянс между США и Саудовской Аравией испытывает тяжелые времена. Заявления относительно Йемена сигнализируют об изменении политики Вашингтона.

«Мэттис и Помео наконец признали реальность. Не существует военного варианта для урегулирования гражданской войны в Йемене, также нет никакого стратегического обоснования необходимости участия США в данном конфликте. Если американская администрация действительно намерена со всей серьезностью отнестись к 30-дневному сроку, то американские официальные представители должны объявить о прекращении военной поддержки кампании Саудовской Аравии в Йемене. В противном случае жестокая гражданская война в Йемене продолжится», — заявил американский полковник в отставке Дэнни Дэвис.

В начале 2018 года американская администрация начала постепенно отказываться от жесткой линии, которую Трамп поддержал в первый год своего правления. Летом 2017 года Вашингтон поддержал начало блокады Саудовской Аравии против Катара. После прихода Трампа Соединенные Штаты также предоставили Эр-Рияду полный карт-бланш в отношении военной кампании в Йемене, начатой еще при администрации бывшего президента США Барака Обамы.

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Теперь администрация Трампа стремится к тому, чтобы положить конец войне в Йемене, которая всецело является проектом наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Он развязал военную кампанию в Йемене, когда занимал должность министра обороны Саудовской Аравии.

Ситуация вокруг Саудовской Аравии сгущает тучи над американской администрацией. Белый дом может оказаться в центре расследования по делу журналиста Хашогги, которого убили в саудовском консульстве в Стамбуле. Вероятность расследования лишь возрастет, если на следующей неделе демократы одержат победу на промежуточных выборах в нижнюю палату Конгресса США — Палату представителей. Более пятидесяти членов Конгресса уже потребовали от администрации объяснений, выступив с призывом опубликовать доказательства, указывающие на то, что американская администрация обладала сведениями о том, что Саудовская Аравия планировала предпринять убийство Хашогги.