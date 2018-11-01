В Сирии очередные провокации, в Польше – планы на АЭС: Радио REGNUM

Москва, 1 ноября 2018, 08:00 — REGNUM
- Террористы доставили в Сирию емкости с хлором;
- Польша может вернуться к проекту строительства АЭС;
- Моряки рассказали о пиратских методах украинских пограничников;
- Россия продолжает выводить из Латвии грузопоток;
- В России названы лидеры по миграции.
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