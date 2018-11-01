Китай призвал Японию сдержать свое обещание в её отношении к Тайваню

Пекин, , 05:15 — REGNUM Китай надеется, что Япония сдержит данное ей обещание и должным образом отнесется к вопросам, связанным с Тайванем во имя сохранения безопасности и политического фундамента здорового развития китайско-японских отношений, заявил пресс-секретарь Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан, передает 31 октября агентство Синьхуа.

Японская сторона неоднократно повторяла, что она продолжит придерживаться духу четырех политических документов, заключенных между Китаем и Японией, заявил Ма во время очередной пресс-конференции. Эти четыре документа включают в Совместное китайско-японское заявление 1972 года, Китайско-японское соглашение о мире и дружбе 1978 года и Совместная японско-китайская декларация 1998 года наряду с совместным заявлением о развитии стратегических и взаимовыгодных отношений 2008 года.

Напомним, что во время своего недавно завершившегося официального визита в Китай премьер-министр Японии Синдзо Абэ еще раз подчеркнул, что позиция Японии касательно Тайваня остается неизменной относительной то, что была оговорена в документе 1972 года.

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