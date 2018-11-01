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Британские СМИ предсказали срок вступления на престол принца Чарльза

Политика

Королева может уступить престол при достижении 95-летнего возраста

Лондон, 1 ноября 2018, 04:21 — REGNUM  Вероятный срок вступления на престол принца Чарльза назвал журналист Роберт Джобсон в своей книге «Чарльз в 70: Размышления, надежды и мечты», сообщает The Daily Mirror.

Джобсон предполагает, что королева Елизавета II при достижении 95 лет (через три года) сделает Чарльза принцем-регентом. Это связано с тем, что при вступлении на престол королева поклялась служить стране до своей смерти. А сделав Чарльза регентом, она формально соблюдёт свою клятву.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II является самым долгоправящим монархом за всю историю Соединенного Королевства. Она взошла на престол в 1952 году. Таким образом, Елизавета II находится во главе государства уже б6 лет.

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Правящая династия Великобритании
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