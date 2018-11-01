Писатель: соотечественники за рубежом не уверены, что они нужны России

Москва, , 04:05 — REGNUM Российское государство непоследовательно в защите и репатриации соотечественников, проживающих за рубежом, заявил президент Союза писателей межнационального согласия Германии Владимир Сергиенко в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Я сейчас скажу то, что очень больно. Если бы в Одессе люди знали о том, что в случае беды, когда она придет в их дом, когда их посадят в тюрьму, суды будут затягиваться, в крайнем случае, они бы знали, что им есть куда убежать, они бы более ярко отстаивали свою гражданскую позицию, это правда. Именно здесь было предательство русского мира по отношению к тем, кто встал против возрождающейся бандеровщины», — заявил писатель, комментируя прошедший в Москве конгресс соотечественников.

По его словам, на словах Россия говорит о русском мире, о готовности принять соотечественников, об общей культуре, истории, языке и так далее, а на практике не делает достаточных и последовательных действий для реальной интеграции и репатриации соотечественников, проживающих за рубежом, но желающих вернуться на родину. И в существенной степени все упирается в бюрократизм.

Напомним, что 31 октября в Москве открылся VI Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, на пленарном заседании которого выступил президент России Владимир Путин. Президент заявил, что Россия намерена защищать права и интересы соотечественников, проживающих за рубежом при помощи всех имеющихся международных механизмов.

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