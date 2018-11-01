Суд разрешил защите Марии Бутиной запросить документы из американского вуза

Москва, , 03:54 — REGNUM Суд дал разрешение стороне защиты российской гражданки Марии Бутиной, арестованной в США, запросить документы и университета в США, в котором она проходила обучение, сообщил адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.

По словам адвоката, списки учащихся университета могут помочь найти свидетелей того, что Бутина посещала занятия в вузе и вела исследовательскую работу. Эти свидетельства должны опровергнуть заявления обвинителей, что российская гражданка не была полноценной учащейся университета.

Напомним, Мария Бутина была задержана в Соединенных Штатах 15 июля по обвинениям в работе в качестве незарегистрированного агента, а также в попытках проникнуть в американские компании, имеющие влияние на политику страны. По совокупности обвинений Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября слушания по делу арестованной в США гражданки России Марии Бутиной были перенесены с 13 ноября на 6 декабря. Перенос слушаний произошел по причине «сложности дела».

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