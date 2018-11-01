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В Раде назвали отключение газа должникам «лицензией на убийство»

Политика

Целые города отключат от тепла зимой

Киев, 1 ноября 2018, 04:01 — REGNUM  Решение украинского правительства отключать газ за долги — это лицензия на убийство, заявил депутат Верховной рады Александр Вилкул в эфире «112 Украина».

«Правительство дало разрешение «Нафтогазу» в минусовую температуру зимой за долги отключать у людей газ, — заявил Вилкул. — Я вам вообще скажу, что это лицензия на убийство, на это похоже».

Украинский депутат отметил, что без тепла таким образом могут остаться целые города.

Напомним, с 1 ноября на Украине потребители получают газ по новым ценам: повышение для населения составило 23,5%. На Украине прошли протесты против этого решения.

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Читайте ранее в этом сюжете: «Нафтогаз Украины» назвал цену на газ для населения

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