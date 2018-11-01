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После показа карты с российским Крымом на Украине начнется расследование

Политика

Карту с российским Крымом не простят

Киев, 1 ноября 2018, 03:30 — REGNUM  Расследование начнется на Украине в отношении главы Укртрансбезопасности Михаила Ноняка после его публичного использования карты с российским Крымом, сообщила пресс-секретарь украинского министра инфраструктуры Марина Томко в Facebook.

«Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал поручение начать расследование по использованию главой Укртрансбезопасности Михаилом Ноняком карты с «российским» Крымом», — написала Томко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября Ноняк, выступая на круглом столе в офисе European Business Association по проблемам международных транспортных перевозок, показал карту на которой Крым был обозначен как территория России.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинский чиновник показал карту с российским Крымом

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