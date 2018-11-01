Кедми: Россия дала время Китаю набрать военную мощь для конфронтации с США

Москва, , 03:22 — REGNUM Соединенные Штаты погрязли в своих проблемах в Европе и на Ближнем Востоке, поэтому вести полноценную конфронтацию с Китаем они не смогут, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Американские военные высказали очень интересную вещь: «для того, чтобы пытаться более или менее сносно противостоять Китаю, мы должны закончить все наши дела в Европе, у нас нету сил и га Европу, и на Китай», и это верно. Они рассчитывали закончить дела в Европе до того, как Китай выйдет на опасный уровень своей военно-экономической мощи. Не удалось им, вот не повезло, не тот президент оказался во главе России», — заявил Кедми.

Теперь, отмечает Кедми, американцы находятся в совершенно диком для них положении: у них проблемы в Европе, решать которые сил нет, а с другой — у них нерешенные проблемы на Ближнем Востоке, где они завязли, а с третьей — конфронтация с Китаем.

Ранее Кедми также упоминал готовность Китая отстаивать свои интересы в Южно-Китайском море и на Тайване в том числе и с применением военной силы, если того потребуют обстоятельства.

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