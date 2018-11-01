Вышинский намерен подать жалобу на действия судьи в Херсоне

Москва, , 03:21 — REGNUM Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, находящийся под арестом на Украине, намерен подать жалобу в украинский Высший совет правосудия в связи с нарушениями, допущенными судьей Херсонского городского суда Галиной Радченко, заявил его адвокат Андрей Доманский, сообщает Укринформ.

По его словам, суд безосновательно отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об отводе судьи. Как подчеркнул адвокат, судья и раньше допускала нарушения, которые дают основание обратиться в Высший совет правосудия.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан 15 мая в Киеве во время спецоперации против сотрудников информагентства «РИА Новости Украина». Через два дня ему были предъявлены обвинения в государственной измене. Позднее Вышинский был этапирован в Херсонскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность очередным продлением срока содержания под стражей арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского. По его словам, с момента ареста журналиста судьи уже дважды продлевали срок содержания под стражей.

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