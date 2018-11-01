Кедми: США начали непрекращающуюся конфронтацию с Россией 9 мая 1945 года

Москва, , 03:00 — REGNUM США никогда полноценно не отказывались от враждебности к России с момента победы СССР в Великой Отечественной войне, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Конфронтация между Соединенными Штатами и Россией началась 9 мая 1945 года, и она (враждебность Соединенных Штатов к Советскому Союзу и России) продолжалась за исключением небольшого тактического периода тринадцати лет, когда Советский Союз, российское руководство встали на колени, целовали им руку и готовы были выполнить всё, что скажет Вашингтон. Когда это кончилось, все вернулось в свое обычное русло», — заявил Кедми, комментируя нарастающую напряженность в отношениях между двумя странами.

По его словам, спас Россию от неминуемой гибели был Лаврентий Павлович Берия, успевший в 1949 году создать ядерную бомбу и соорудить ядерный щит нашей страны. Поэтому, по словам эксперта, враждебность США в отношение России не прекращалась практически никогда со времен окончания Второй мировой войны.