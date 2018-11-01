Россия снимет пошлины для Молдавии и амнистирует гастарбайтеров-нелегалов

Москва, , 02:41 — REGNUM Россия согласилась расширить экспорт молдавской продукции на российский рынок и снять с 1 января 2019 года таможенные пошлины на экспорт в Россию молдавской плодоовощной продукции, консервов и вина. Как сообщил президент Молдавии Игорь Додон, договоренность была достигнута в ходе его встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным, передает ИА REGNUM.

Среди других договоренностей — новая амнистия для молдавских гастарбайтеров, нарушивших миграционное законодательство России и привлечение российских инвестиций в инфраструктурные проекты в Молдавии. Додон и Путин также договорились объявить 2019 год Годом Молдавии в России, а 2020-й — годом России в Молдавии.

Молдавский президент также попросил Россию увеличить количество стипендий для молдавских граждан, желающие обучаться в российских вуза, и заверил Путина в том, что «абсолютное большинство граждан Молдавии поддерживают курс на сохранение исторически сложившихся дружественных отношений с Россией и укрепление молдо-российского стратегического партнерства».

В тот же день прошла церемония передачи Россией Молдавии первой партии грузовых автомобилей КамАЗ. «В этой технике остро нуждаются местные администрации и жители конкретных населенных пунктов нашей страны, так как она будет обеспечивать качественные услуги по улучшению условий их жизни и экологическую безопасность», — сказал Додон.

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