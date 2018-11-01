Две конференции в Стамбуле – и обе «про Иран»…

Сергей Шакарянц, , 10:10 — REGNUM

В последние дни октября 2018 г. и Иран развил бурную дипломатико-военную активность, и вокруг Ирана шла и идёт сверхактивнейшая дипломатическая работа. Во всяком случае, экспресс-визиты министра иностранных дел ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа в Пакистан и Турцию, мгновенные реакции пресс-службы иранского МИД и президента Ирана Хасана Роухани на те или иные заявления и переговоры — всё это свидетельствует о неком начале нового периода обострений в громадном по территории сверхрегионе, включающем в себя не только Ближний Восток, но и Закавказье, Среднюю и Южную Азию. Вряд ли будет ошибкой предположение, что толчком к этим активизациям послужили визиты советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, а в Армению — ещё и советника президента США по кибербезопасности Руди Джулиани. Оба известны не только как ярые русофобы, но и наиактивнейшие ираноненавистники в нынешней администрации Белого дома, напрямую связанные с различными антииранскими террористическими организациями и группировками, состоящими на содержании у спецслужб США, Израиля и ряда европейских стран. В то же время всё ограничивать исключительно результатом вояжей высокопоставленных чиновников из Вашингтона — изначально ограничивать себя в многовариантности в версировании причин и последствий.

С этой позиции важен системный подход и чёткая память о том, что чему предшествовало, а не выстраивание строгой хронологической последовательности в изложении фактов, событий и заявлений. Тем не менее следует начать всё-таки с самого главного, а этим было неординарное событие — 27 октября состоялась встреча президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель, президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Франции — Эмманюэля Макрона. Это была конференция «по Сирии» в Стамбуле, но мы не случайно взяли в кавычки словосочетание «по Сирии». Многие материалы этой конференции неизвестны, но вряд ли стоит утверждать, что, как писали в некоторых СМИ, Эрдоган и Путин «заставили Германию и Францию играть по своим правилам», или, как восторженно глаголили турецкие СМИ, «опять заблистал гений Эрдогана», который якобы «всех подмял», и т.д., и т.п. Наглядно видно, что подтолкнули Францию и Германию на участие в этой конференции именно США — и именно после того, как Болтон ни с чем уехал из Москвы. А, напомним, советник американского президента был с визитом в российской столице 23−24 октября. Отсутствие на конференции в Стамбуле представителей Сирии и Ирана красноречиво говорит в пользу нашего предположения о том, что США «созывали» эту конференцию с помощью Турции и направили в Стамбул Макрона и Меркель именно для того, чтобы «ломать» президента России. Видимо, не получилось, потому что, как сообщало агентство IRNA, на этой конференции Путин, заявивший, что по Сирии всё идёт «по плану» и выразивший надежду, что Сирийский конституционный комитет будет создан и начнет работу к концу этого года, далее жёстко заявил: «Иран является одним из трёх государств-гарантов Астанинского мирного процесса для решения сирийских вопросов, и без Ирана эта проблема не будет решена эффективно».

Теперь видна исконная причина созыва Стамбульской конференции «четырёх» якобы «по Сирии» — выбить с помощью Турции, Франции и Германии отказ России от поддержки позиций Ирана на Ближнем Востоке. Сигнал остававшихся в тени Стамбульской конференции «по Сирии» США, как и отповедь Путина, были мгновенно приняты и поняты — и на Западе, и в Иране. Тем паче что именно 27 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибыл в Оман с необъявлявшимся визитом — пожалуй, одно из немногих государств Персидского залива, не желающее обострять отношений с Тегераном. И цель поездки израильтянина примитивна — шантажом и посулами «оторвать» Оман от Ирана. Профессор истории и международных отношений Ливанского университета Джамаль Ваким заявил в связи с этим в интервью ливанскому агентству ILNA, что сионистский режим Израиля преследует стратегическую цель установления контроля над Ормузским проливом: «После того, как Аль Сауд не смог нормализовать израильско-арабские отношения, сионисты нашли Султанат Оман и султана страны [Кабус бен Саид Аль Саид] в качестве подходящего варианта для достижения своих стратегических целей, таких как нормализация отношений с арабами и контроль над Ормузским проливом». Он отметил, что Израиль стремится использовать Оман в качестве инструмента, угрожающего интересам Ирана. Действительно — достаточно увидеть, что Нетаньяху в Оман сопровождали директор шпионского агентства «Моссад» Йосси Кохен (Коэн) и советник по нацбезопасности Меир Бен-Шаббат, и станет ясно, что израильтяне «окучивали» султана Кабуса вовсе не для «обсуждения пути продвижения так называемого ближневосточного мирного процесса» и «ряда вопросов, представляющих взаимный интерес для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке», как сообщали из Маската по итогам омано-израильских переговоров. Оценка Тегерана была вполне жёсткой и лаконичной — в тот же день пресс-секретарь МИД ИРИ Бахрам Кассеми заявил, что под давлением Белого дома исламские страны региона не должны позволить сионистскому режиму создать новые проблемы в регионе, сообщало IRNA. «Несомненно, сионистский режим стремится посеять раздор между мусульманскими странами и покрывать 70-летнюю узурпацию и убийство угнетенных палестинцев. С самого начала президентства Дональда Трампа, похоже, лобби сионистского режима в Белом доме активизировались всё больше и больше в пользу незаконных интересов сионистского режима и оказания давления на исламские страны в целях нормализации дипломатических отношений с узурпаторами Палестины. История и опыт показывают, что отступление и согласие с незаконными требованиями США и узурпаторского сионистского режима делают их более смелыми в регионе и позволят им игнорировать право палестинского народа на справедливость».

В этот же день определённые круги попытались распространить слухи о том, что якобы Тегеран желает «переговоры с американскими властями в конкретной соседней стране». В Иране этот слух подхватил оппозиционный «реформаторский» депутат Джавад Карими Коддуси. «Липа» долго не продержалась — через пару часов после провокационного слуха МИД Ирана выступил с официальным заявлением, в котором назвал беспочвенными и фальшивыми подобные утверждения, подчеркнув, что внешнеполитическое ведомство Ирана «на всех уровнях подчинено указам Верховного лидера в связи с отношениями с администрацией США». Ну, а айятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи, как известно, официально запретил вести переговоры с США, кроме темы о возврате Вашингтона в рамки «ядерного соглашения» от 2015 г. с Ираном. 30 октября МИД Ирана, как бы подводя итоги месяца, с учётом запущенной «утки» (сейчас соответствующие органы ИРИ разбираются, «с чьего голоса запел» депутат Коддуси…), констатировало: «Власти США, используя экономический терроризм, тиранические и незаконные санкции, намерены скрыть свои преступления против иранского народа, чтобы найти предлог и подготовить почву для начала психологической войны против иранского народа». Выше уже упоминавшийся Кассеми в ответ на лживое утверждение госсекретаря США Майка Помпео о том, что экономический рост в Иране замедлился из-за участия страны в борьбе против терроризма в регионе, назвал утверждения госсекретаря США чистой демагогией, вводящей в заблуждение общественное мнение: «Борьба с терроризмом в регионе и защита мира, стабильности и безопасности иранских границ, что сорвало антииранские планы американских властей и вызывало у них озабоченность, не являются чем-то новым в политике. Темпы роста экономики Ирана за последние годы, когда страна была на передовой борьбы с терроризмом, составляли 8%».

А 28 октября уже был ажиотаж вокруг Пакистана. Как известно, некая террористическая группа напала недавно на погранпункт на иранской территории и похитила (в бессознательном состоянии — прим.) 14 ополченцев и иранских пограничников, скрывшись после перестрелки в Пакистане. Выяснилось, что некий израильский самолёт совершал посадку в тот день утром в аэропорту Исламабада. Как сообщало IRNA, в связи с этим в адрес президента Пакистана посыпались вопросы и обвинения. Президент Пакистана Ариф Алви поспешил отвергнуть любые переговоры и секретные связи с Израилем, назвав беспочвенными слухи о двусторонних переговорах с Тель-Авивом. Правда, и не пояснил, что за израильский самолёт прилетал в Пакистан и для чего. Уже 29 октября, как сообщал ресурс Mehr News, было объявлено, что начальник генштаба иранских вооружённых сил генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери в ближайшее время совершит официальный визит в Азербайджан. Во главе высокопоставленной военной делегации Багери посетит Баку, и в ходе двухдневного визита обе стороны рассмотрят «развитие сотрудничества и связи в области обороны между Тегераном и Баку, совместного пограничного сотрудничества, борьбы с терроризмом, а также региональных событий». Генерал-майор Багери впервые посетит Азербайджан с момента своего вступления в должность, напоминали иранские СМИ. Мы же вспомнили, что ранее генерал-майор Багери контактировал в основном с турецкими и пакистанскими военными. И чаще всего его визиты в Турцию и Пакистан были связаны с тем, что после подавления попыток террористов прорвать в Иран с турецкой или пакистанской территорий Багери ездил лично предупреждать сопредельные страны о том, что если они не в силах пресечь деятельность антииранских террористических групп, то это в состоянии сделать сам Иран — односторонне. Кроме того, с турецкими военными Багери периодически вёл переговоры и по Сирии с Ираком.

30 октября глава МИД Ирана Зариф находился в Стамбуле для участия в трёхсторонней конференции с турецким и азербайджанским коллегами. По этому вопросу уже немало статей и материалов, мнений и точек зрения. Вплоть до того, что, например, в Армении сделанные в Стамбуле заявления начали расценивать чуть ли не как «специальную встречу по вопросу Карабаха-Арцаха». Конечно — министры иностранных дел Турции, Ирана и Азербайджана активно обсуждали и карабахский вопрос, не без этого. Но мы воздержимся от оценок итоговых заявлений из Стамбула в стиле «антиармянский заговор» и так далее. Всё гораздо серьёзней, если ориентироваться на заявления президента РФ Путина о роли Ирана в Сирии (27 октября) и объявление об ожидающемся приезде в Баку крупной делегации генштаба Ирана во главе с «устрашителем» Турции и Пакистана генерал-майором Багери (29 октября). В Ереване педалируют только тот факт, что Иран подтвердил приверженность урегулированию карабахско-азербайджанского конфликта «в рамках территориальной целостности Азербайджана», но мы считаем, что глупо в чём-то обвинять Иран по карабахскому (арцахскому) вопросу в то время, как о той же «материи» годы напролёт талдычат три страны-сопредседателя Минской группы (МГ) ОБСЕ, сама ОБСЕ, иные международные структуры и т.д. Да и, если не изменяет память, власти самой Армении те же годы напролёт придерживались линии, что и Ереван не имеет ничего против «территориальной целостности Азербайджана», при этом подчёркивая, что Республика Арцах-НКР никогда не была составной частью Азербайджана после 1991 года, а в 1991 г. Арцах-НКР просто самоопределился, как и Азербайджан, причём сугубо в рамках официально действовавших на тот момент законов бывшего СССР. А потому сосредоточимся на том, что писали в Иране об участии и заявлениях иранского министра Зарифа в Стамбуле.

30 октября он заявил в ходе совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Турции и Азербайджана Мевлютом Чавушоглу и Эльмаром Мамедъяровым в Стамбуле, что Иран, Турция и Азербайджан имеют общую позицию по региональным вопросам и намерены сотрудничать: «Сотрудничество Тегерана, Анкары и Баку в развитии региона, повышении уровня жизни, а также в укреплении мира и безопасности в регионе, который сталкивается со многими вызовами, очень важно». Зариф отметил, что региональные проблемы должны решаться мирным путем и на основе международного права, писала газета Tehran Times. Он также отметил, что у трёх стран есть много возможностей для расширения сотрудничества в различных сферах и похвалил Турцию и Азербайджан за поддержку ядерной сделки 2015 г., известной как Совместный всеобъемлющий план действий, после выхода США из неё в мае. Чавушоглу заявил, что Турция продолжит сотрудничество с Ираном, несмотря на санкции США. Он сообщил, что Анкара проводит консультации с европейскими странами для поиска путей продолжения сотрудничества с Ираном. Мамедъяров отметил, что Баку стремится расширить отношения с Тегераном и Анкарой в области транспорта. После чего Зариф отметил, что США не достигнут своих экономических и политических целей. Механизм, называемый «автомобиль специального назначения» (SPV), призван обойти санкции, согласно которым Вашингтон может отрезать любой банк, обеспечивающий нефтяные сделки с Ираном. Агентство IRNA добавляет — вначале Зариф провёл двусторонние встречи по отдельности и с Мамедъяровым, и с Чавушоглу. При этом не подтверждается, были ли отдельные двусторонние переговоры между Чавушоглу и Мамедъяровым. И если не было — то, извините, это Иран, получается, инициировал «вызов» в Стамбул азербайджанского министра иностранных дел. Не исключено — для зондажа относительно того, на что будет готов официальный Баку после «накачек», осуществлённых на Апшероне Джоном Болтоном, и выуженная информация, видимо, будет передана в генштаб ВС Ирана, коль скоро генерал-майор Багери уже «в ближайшее время» собирается на Апшерон. С другой стороны, в Иране помнят, что на днях азербайджанский генштаб был принят в Израиле. И, судя по всему, генерал-майор Багери поедет в Баку не лебезить или что-то «обещать» Азербайджану, а для неких напоминаний с иранской стороны, связанных, допустим, с тем, что Тегерану известно о базировании израильтян (разведки и военных) в Азербайджане.

По версии IRNA, «на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым Зариф обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны также обменялись мнениями об азербайджано-иранских экономических отношениях, вопросах усиления сотрудничества в области транспорта и энергетики. Глава иранской дипломатии обсудил и с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны подчеркнули необходимость сотрудничества в тех сферах, которые могли бы внести вклад в экономический прогресс и устойчивое развитие двух стран». Агентство IRNA далее продолжает: «Глава иранской дипломатии заявил, что Иран, Азербайджан и Турция сталкиваются с общими вызовами, справиться с которыми удастся только совместными усилиями. Он также выразил надежду на решение кризисов в Сирии, Палестине и Йемене мирными средствами. «Мы всегда подчёркивали, что проблемы региона должны решаться в соответствии с международным правом мирными средствами, и здесь мы повторяем то же самое в итоговом заявлении», — добавил Зариф. По словам Зарифа, стороны договорились ускорять и расширять трёхстороннее сотрудничество в области транспорта, энергетики, науки и технологий. «Мы обменялись мнениями относительно усиления сотрудничества в банковской области и использования национальных валют для развития региональных отношений и обеспечения безопасности от иностранного вмешательства», — резюмировал Зариф». Мы уверены, что после ознакомления с данными иранских СМИ мало у кого, будь то в Армении или в иных странах, возникнет соблазн трактовать 6-ю трёхстороннюю встречу министров иностранных дел Ирана, Турции и Азербайджана как «предумышленно антиармянский» или «антикарабахский форум». Чётко видно, что Иран продолжает давление на соседей — исламские страны с целью принудить их к единой позиции по конфликтам внутри мусульманского мира. То есть — несомненно, речь идёт о консолидированной борьбе с США и Израилем: Сирия, Палестина и Йемен вряд ли каким-то образом связны с конфликтами в Закавказье.

Почему на сей раз мы не включили Саудовскую Аравию, чьё участие, по крайней мере, в финансировании различных террористических банд, в частности, в Ираке, Йемене и Сирии, давно известно? Дело в том, что 31 октября арабоязычная новостная сеть Alkhaleej Online внезапно сообщила, что министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр «установил секретные контакты с Ираном несколько недель назад, чтобы достичь политического понимания». Alkhaleej Online цитирует высокопоставленный дипломатический источник в Эр-Рияде о том, что якобы уже существуют тайные контакты между Саудовской Аравией и Ираном для урегулирования противоречий и достижения политических договоренностей. По словам источника, телефонные звонки, проведенные Аделем аль-Джубейром несколько недель назад, были направлены на достижение взаимопонимания между Ираном и Саудовской Аравией «по ряду региональных проблем, особенно йеменскому кризису». Контакты происходят в тот момент, когда Саудовская Аравия сталкивается с самым сильным давлением со стороны международного сообщества после терактов 11 сентября, признавшись в убийстве журналиста Джамала Хашогги в консульстве страны в Стамбуле в начале этого месяца. Это не нонсенс — напомним, что в середине 90-х гг. прошлого века саудиты даже были посредниками в закулисных переговорах между США и Ираном. Но, напомним — ведь Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном после того, как демонстранты штурмовали её посольство в Тегеране, чтобы выразить протест против расправы Эр-Рияда над шиитским священником шейхом Нимром аль-Нимром. Более того, саудиты время от времени чуть ли не зазывали США и Израиль начать войну с Ираном, и даже выражали готовность возглавить некую «арабскую НАТО» против Ирана. Вот и 23 октября в заявлении службы безопасности Саудовской Аравии командиры сил специального назначения «Кодс» КСИР Ирана генералы Кассем Солеймани, Хамед Абдоллахи и Абдул Реза Шахлаи были помещены в самопровозглашенный саудитами список террористов, сообщал иранский ресурс Mehr News. В ответ на это гендиректор иранского парламента по международным делам Хоссейн Амир-Абдоллахиян резко осудил Эр-Рияд, он и иные должностные лица Ирана назвали это «способом отвлечения внимания от чудовищного преступления, совершённого специальной группой из Саудовской Аравии в отношении журналиста Джамала Хашогги». Тегеран тоже не «сидел паинькой» — в последние 10−15 лет иранские власти и религиозные иерархи многократно ставили вопрос о том, что мусульманская умма должна требовать от Саудовской Аравии согласия на реформу в управлении хаджем. По сути, это означает, что Иран требует лишить саудитов монополии на руководство паломничеством в священные города мусульман мира Мекку и Медину — самое серьёзное из обвинений иранцев касалось того, что власти Саудовской Аравии не обеспечивают должной безопасности паломников и что тесно сотрудничали со спецслужбами Израиля, когда прибывавшие для паломничества иранские чиновники и военные исчезали — т. е. похищались и увозились в неизвестном направлении. И Тегеран уверен, что его граждане похищались именно Израилем при содействии как раз службы безопасности Саудовской Аравии…

Но, видимо, давление на Эр-Рияд, якобы из-за убийства журналиста Хашогги, — это или реальный рычаг для того, что Саудовская Аравия «отпала» от США и Израиля, или же — нечто непонятное, следы многоходовой игры. А звонки министра аль-Джубейра — небольшая западня для Ирана. Ведь кронпринц СА Мухаммед бин Салман — главный застрельщик «общеарабской войны под опёкой США-Израиля» против Ирана — пока молчит, не делает ни шагов, ни заявлений примирительного характера в сторону Тегерана. При этом налево и направо многочисленные мировые СМИ, в первую очередь, американские, турецкие и европейские, взахлёб пишут о том, что убийство журналиста Хашогги стало предлогом для того, чтобы Вашингтон и Анкара начали «прессовать» кронпринца. Мол, США и Турция хотят добиться от принца Мухаммеда — фактического правителя страны при больном 82-летнем отце-короле Салмане ибн Абдул-Азизе аль-Сауде — неких «уступок», причём в числе прочего упоминается и некая уступка в Сирии. Якобы принц Мухаммед «негласно поддерживает сирийских курдов на восточном берегу Евфрата, где сохраняется гипотетическая возможность создания «Сирийского Курдистана», и т.д., а также, мол, кронпринца хотят заставить «отказаться от конфронтации с исламистской организацией «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и т.д. Сегодяншнее положение в Сирии, на наш взгляд, заслуживает отдельного рассмотрения — ведь Турция провалила все сроки, установленные для неё Россией и Ираном по зоне деэскалации в Идлибе. А Иран, напомним, получил право на создание целых шести опорных пунктов своих сил спецназначения — и это, кстати, реально одна из «горячих» тем, которую и приезжал в Стамбул обсуждать с турками министр иностранных дел ИРИ Зариф. Однако из Сирии вернёмся в Иран и вокруг него. Саудовская Аравия, вернее — кронпринц Мухаммед, прекрасно осознаёт, в чём может состоять консенсус с Тегераном, пусть даже и только в вопросе Йемена. Более того, в Эр-Рияде не могут не понимать, что для достижения минимальных позитивных изменений в ирано-саудовских связях потребуются и некие существенные, ощутимые уступки королевства по Сирии. Допустим, закрытие центров «сирийской оппозиции» в Эр-Рияде и даже — высылка деятелей пресловутой «риядской группы сирийцев». Согласимся, что альтернатива у СА одна, если саудиты действительно хотят ослабления конфронтации с Ираном — это признать сирийского президента Башара аль-Асада и (пусть и тайком) присоединиться к коалиции Россия-Иран-Ирак-Сирия в антитеррористической войне. Но нет ни одной предпосылки считать, что кронпринц Мухаммед готов к таким революционным переменам и отходу от своих кураторов в Вашингтоне и Тель-Авиве. Тем не менее если арабоязычная новостная сеть Alkhaleej Online не врёт, то контакты министра аль-Джубейра — это крайне неприятный сюрприз для врагов Ирана в лице США и Израиля, а также и — для «неврага», но и не друга Ирана в лице Турции.

И тут 31 октября «прорезался» голос у шефа американского Пентагона генерала Джеймса Мэттиса, которому, если это достоверно, недавно начали прочить скорую отставку — видимо, именно из-за того, что американские военные так и не в состоянии добиться переломов в ситуациях в Ираке и Сирии. Позиции Ирана там не ослабевают — вот, к примеру, даже и новый иракский премьер-министр Адил Абдул-Махди аль-Мунтафики, которого на Западе и в Израиле приветствовали чуть ли не как свою креатуру с антииранскими настроениями, 28 октября сам позвонил в Тегеран и имел беседу с первым вице-президентом Ирана Эсхагом Джахангири, сообщало IRNA. Аль-Мунтафики отметил, что Ирак хочет прогресса Ирана, потому что «продвижение Ирана — это продвижение Ирака». Он добавил, что дальнейшие консультации между Тегераном и Багдадом могут способствовать развитию сотрудничества двух стран в региональной и оборонной областях, и подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления отношений с Ираном. А что уж говорить о Сирии… Так что оснований для того, чтобы услать генерала Мэттиса в отставку, у президента США Дональда Трампа и произраильского лобби в Белом доме — даже более чем достаточно. Мы не берёмся судить, стал ли Мэттис уже «хромой уткой», выражаясь по американской политико-лингвистической традиции, но человек почему-то решил сказать то, что сказал. Выступая в Институте мира в Вашингтоне, шеф Пентагона заявил: «Это бессмысленная война для граждан Ирана, нахождение в Сирии… Это не сработает, они впустую используют большое количество ресурсов, которые вместо этого могли бы помочь народу Ирана… власти Ирана не принимали бы участие в этом конфликте, если бы заботились о гражданах своей страны… участие в сирийском конфликте не отвечает интересам Ирана», передало агентство ТАСС. И тут же нам вспомнились слова Бахрама Кассеми — о том, что «США, используя экономический терроризм, тиранические и незаконные санкции, намерены скрыть свои преступления против иранского народа, чтобы найти предлог и подготовить почву для начала психологической войны против иранского народа». Ни в чём не солгал пресс-секретарь иранского МИД — и слова Мэттиса лишний раз это подтвердили. Страна, заботящееся о том, «чтобы помочь народу Ирана», как по-крокодильи запел американский генерал, наверное бы, не вышла из ядерной сделки и не приступала бы к новому этапу «санкций» против Ирана, намереваясь даже запретить поставки лекарств и медикаментов в ИРИ. А если Вашингтон уверен, что предпринимать превентивные меры против ваххабитских террористов — это не интересы Ирана и иранского народа, то пусть не подкармливает банды, терзающие Ирак и Сирию, т. е. бесчинствующие вблизи от границ Ирана. И почему это заполучить неподалёку от сирийско-турецкой границы целых шесть (!) опорных пунктов в провинции Идлиб в Сирии — это не «интересы Ирана», не «интересы иранского народа», если в эти интересы перво-наперво входит обеспечение безопасности, как региональной, так и сугубо внутрииранской?

Словом, Мэттис действительно «хромает» в осознании того, что является «интересами Ирана». Видимо, не знает или не хочет считаться с тем, что в конце мая текущего года министерства обороны Ирана и Сирии подписали договор о расширении военно-технического сотрудничества. Как сообщал иранский военный атташе в Сирии бригадный генерал Адолкассем Алинежад, соглашение между Тегераном и Дамаском предполагает сохранение присутствия иранских военных советников. А президент Сирии Башар аль-Асад постоянно заявлял, что США «проводят курс, направленный на подрыв стабильности на Ближнем Востоке и затягивание конфликта в Сирии путём поддержки террористических формирований». По его словам, эскалация угроз в адрес Дамаска со стороны США требует усиления взаимодействия между Сирией, Ираном и их союзниками. Наконец, неплохо бы было генералу Мэттису, и вообще — любому американцу, кто может сменить Мэттиса на посту шефа Пентагона, ориентироваться и на слова президента Путина в Стамбуле от 27 октября 2018 г., о том, что «без Ирана эта проблема [т.е. Сирии — прим.] не будет решена эффективно».

И вот уже 31 октября посланник ООН по Сирии Стефан Де Мистура ищет встречи с руководством Ирана, России и Турции в качестве гарантов мирных переговоров в Астане, заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дуджаррик: «Специальный посланник надеется в ближайшее время принять у себя в рамках Женевского процесса для консультаций старших должностных лиц из стран — гарантов астанинского процесса и сочинских соорганизаторов, из Ирана, Российской Федерации и Турции». А посол Франции в США Жерар Ароу заявил, выступая на заседании по вопросам отношений между Францией и США, состоявшемся в Институте Гудзона, что его страна будет энергично следовать и сохранять «ядерную сделку» с Ираном, официально известную как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA). Председатель Комитета по нацбезопасности и внешней политике Мажлеса (парламента) Ирана Хешматолла Фалахатпише заявил, что европейцы проявили большую решимость сотрудничать с Ираном, но их способность делать это по-прежнему под вопросом, сообщило 31 октября иранское агентство ICANA. По его словам, «европейцы считают, что если они негативно отреагируют на участие иранцев, то отношения между Ираном и Европой войдут в сложную атмосферу, которая никоим образом не принесет им пользы». Фалахатпише также заявил, что европейские страны рассматривают Иран как «остров стабильности на Ближнем Востоке», что может предотвратить ухудшение ситуации в регионе.

Сам же Иран ещё раз ринулся в Пакистан — теперь на уровне министра иностранных дел Зарифа. Всё-таки судьба похищенных 14 ополченцев — это серьёзный повод «навести шорох» в Южной Азии, не говоря уже о том, что Иран привык не бросать своих на произвол судьбы. По сути, Зариф как бы «присоединился» к уже находящемуся в Пакистане командующему сухопутными войсками КСИР бригадному генералу Мохаммаду Пакпуру. Как сообщал 31 октября пресс-секретарь МИД ИРИ Бахрам Кассеми, во время своего визита Зариф будет контролировать меры, принятые правительством Пакистана для обеспечения безопасности и освобождения иранских пограничников и ополченцев, сообщило IRNA.

Если исходить из информационных массивов конца октября 2018 г., то пока у США и Израиля ничего против Ирана не получается — а вот что и как начнёт развиваться после 4 ноября, на которое Вашингтон наметил официальное начало нового этапа антииранских «санкций», лучше пока не рассматривать. Во всяком случае, американцы и израильтяне подходят к этой дате при отрицательном балансе. А если за время работы в Пакистане генерала Пакпура и министра Зарифа внезапно выяснится, что тот самый израильский самолёт, который приземлялся в Исламабаде 28 октября, имеет отношение к судьбе похищенных иранских граждан — ну, предположим, что их успели «погрузить» и вывезти в Израиль, что выдаст и заказчика похищения террористами 14 иранцев — то развитие событий пойдёт в явно плохо прогнозируемом направлении. Однако — точно не в пользу США и Израиля, удары возмездия будут, и их направления ни одна разведка мира не сумеет заранее распознать. И «рвануть» может в самых неожиданных для Вашингтона и Тель-Авива городах или странах.