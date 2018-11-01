Посольство РФ прокомментировало очередное обвинения Мэй

Лондон, , 01:48 — REGNUM Очередное обвинение в адрес Москвы со стороны британского премьер-министра Терезы Мэй не имеет ничего общего с реальностью и вызвано опасениями, что вскроются настоящие факты, сообщил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

Комментируя обвинения Мэй в «применении химического оружия» Россией на территории Великобритании, российский дипломат сказал:

«Все это мы воспринимаем как еще одно подтверждение того, что консервативному правительству есть что скрывать, раз оно боится открытого и честного сотрудничества».

Напомним, Мэй 30 октября снова заявила об ответственности Москвы за «применение химического оружия». Такие высказывания звучат регулярно на фоне расследования в Великобритании так называемого дела Скрипаля.

Читайте ранее в этом сюжете: Более миллиона человек требуют повторного референдума по Brexit