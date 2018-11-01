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Посольство РФ прокомментировало очередное обвинения Мэй

Политика

Консерваторам есть что скрывать

Посольство РФ прокомментировало очередное обвинения Мэй
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Тереза

Лондон, 1 ноября 2018, 01:48 — REGNUM  Очередное обвинение в адрес Москвы со стороны британского премьер-министра Терезы Мэй не имеет ничего общего с реальностью и вызвано опасениями, что вскроются настоящие факты, сообщил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

Комментируя обвинения Мэй в «применении химического оружия» Россией на территории Великобритании, российский дипломат сказал:

«Все это мы воспринимаем как еще одно подтверждение того, что консервативному правительству есть что скрывать, раз оно боится открытого и честного сотрудничества».

Напомним, Мэй 30 октября снова заявила об ответственности Москвы за «применение химического оружия». Такие высказывания звучат регулярно на фоне расследования в Великобритании так называемого дела Скрипаля.

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