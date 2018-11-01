Предприниматель рассказала, кто получил крупнейшую взятку в истории Армении

Ереван, , 01:45 — REGNUM Предприниматель Сильва Амбарцумян утверждает, что с целью получения лицензии на эксплуатацию рудников в 2008 году она дала взятку в размере 14 млн долларов тогдашнему министру охраны природы Армении, действующему депутату Национального собрания от бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) Араму Арутюняну.

«Я перечислила 8 миллионов на представленный им счет в Дубае, и 6 миллионов наличными по частям передала через Авакяна Сурена», — в эфире с «Радио Азатутюн» рассказала Амбарцумян.

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Она заявила, что после дачи взятки получила лицензию, но спустя короткое время без причины та была аннулирована. По словам Амбарцумян, когда она потребовала от Арама Арутюняна вернуть деньги, последний обещал взамен недвижимость, а затем и этого не дал.

«Я сказала: о чем ты думаешь? Он ответил: что хочешь, то и делай, мне нечего тебе дать… После этой встречи я сразу же пошла в 6-е управление (Главное управление полиции Армении по борьбе с организованной преступностью), подала заявление», — добавила предприниматель.

Она также пояснила, что потребованную Арамом Арутюняном сумму она по частям перечислила на счет гражданки по имени и фамилии Аракс Диланян, а та эту сумму перечислила трём гражданам Армении на счета в Дубае.

После того, как на прошлой неделе в парламенте исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян заявил о том, что один из депутатов подозревается в получении крупной взятки, в СМИ стало циркулировать именно имя бывшего министра охраны природы Арама Арутюняна. Пашинян в парламенте также сообщил, что они ожидают официальный документ из МИДа одной из стран.

Сильва Амбарцумян по этому поводу заявила, что для доведения дела до конца вскоре они получат из Дубая документ, касающийся трех указанных граждан.

«Наша следственная служба хочет уточнить паспорта этих людей. Скоро это тоже пришлют», — сообщила она.

На вопрос, признает ли она, что дача ею взятки также является уголовно наказуемым деянием, Амбарцумян ответила, что в 2008 году этого закона не было.

«Я считаю и всегда считала, что это наказуемо, но поскольку при общении с прежними властями не было варианта вести какуюй-либо деятельность без дачи взятки, таких как я, вынужденных давать взятки, наверное, много», — сказала она.

Сильва Амбарцумян уверена, что если бы не революция, это дело не было бы раскрыто. Она также заявила, что ранее это дело было прекращено по распоряжению из резиденции президента.

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