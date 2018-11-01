Козак: Пока нефтяники выполняют соглашение, крайних мер не будет

Москва, , 01:21 — REGNUM Никаких «крайних мер» принято не будет, пока нефтяники выполняют достигнутое соглашения о заморозке оптовых цен на бензин и дизельное топливо, сообщил журналистам российский вице-премьер Дмитрий Козак.

Козак пояснил, что обсуждал на заседании правительства РФ результаты совещания с нефтяниками об оптовых ценах. Об итогах доложили премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

«Согласились, что не будем применять никакие крайние меры до тех пор, пока будут выполняться эти соглашения», — заявил Козак.

Напомним, 24 октября главы крупнейших российских нефтяных компаний на совещании у Козака попросили разрешить поднять цены на бензин и дизельное топливо на четыре — пять рублей за литр. Они мотивировали свою потребность тем, что работают без нужной прибыли из-за сдерживания цен.

Сдерживание цен действует с весны, но нефтяники хотят с нового года поднять цены.

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На заседании правительства 31 октября Медведев заявил, что в России до конца недели будут введены заградительные пошлины на нефтепродукты, если 31 октября на встрече с нефтяниками не удастся договориться о стабилизации цен.

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В этот же день правительство провело совещание с нефтяниками о заморозке оптовых цен на топливо: бензин и дизельное топливо не подорожают до 31 марта 2019 года с июньского уровня.

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