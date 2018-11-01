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Полет бомбардировщиков Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями завершен

Политика

Продолжительность полета превысила десять часов

Полет бомбардировщиков Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями завершен
Alex Beltyukov
Дальний бомбардировщик Ту-160

Москва, 1 ноября 2018, 00:39 — REGNUM  Плановый полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Норвежским и Баренцевым морями завершен, сообщили в Минобороны РФ.

Ту-160 провели патрулирование, которое длилось больше десяти часов. Полет российских ракетоносцев сопровождали норвежские истребители F-16 на отдельных этапах полета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Минобороны РФ заявили о выполнении планового полета Ту-160 над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Полет был рассчитан на десять часов.

Ту-160 провели полет в день начала активной фазы учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец») в Северной Атлантике. Такие полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана российская авиация совершает регулярно.

Читайте ранее в этом сюжете: Два Ту-160 выполняют полет в районе учений НАТО

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