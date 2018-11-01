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Американские манипуляторы вывели новую породу русских — Никонов

Политика

Это чудовищная вещь

Москва, 1 ноября 2018, 00:06 — REGNUM  На Украине американские технологи вывели новую породу людей, заявил 31 октября депутат Госдумы, ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Вячеслав Никонов.

«Удалось вывести удивительную породу людей: русских, которые стреляют в русских, за то, что они говорят по-русски. Это чудовищная вещь, которую именно американские технологи, манипуляторы сделали на Украине», — сказал он.

Темой выпуска программы «Большая игра» стала русофобия, в том числе в США и на Украине. Об этом явлении заявил 31 октября президент России Владимир Путин, выступая на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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