Американские манипуляторы вывели новую породу русских — Никонов

Москва, , 00:06 — REGNUM На Украине американские технологи вывели новую породу людей, заявил 31 октября депутат Госдумы, ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Вячеслав Никонов.

«Удалось вывести удивительную породу людей: русских, которые стреляют в русских, за то, что они говорят по-русски. Это чудовищная вещь, которую именно американские технологи, манипуляторы сделали на Украине», — сказал он.

Темой выпуска программы «Большая игра» стала русофобия, в том числе в США и на Украине. Об этом явлении заявил 31 октября президент России Владимир Путин, выступая на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом.