Россия выступила в ООН за снятие блокады США в отношении Кубы

Нью-Йорк, США, , 23:43 — REGNUM Россия призывает страны — члены ООН поддержать предложенный Кубой проект резолюции Генассамблеи ООН о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады республики со стороны США. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая 31 октября на заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи.

По его словам, российская сторона решительно осуждает американское эмбарго в отношении Кубы и выступает за его безотлагательную и полную отмену.

«Рассматриваем сохранение торговой, экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США как одиозный пережиток времён холодной войны» и вопиющий пример односторонних нелегитимных санкционных мер, — заявил Небензя. — Cчитаем применение подобной противоправной практики контрпродуктивным, ничем не оправданным в современных реалиях анахронизмом, не отвечающим целям поступательного развития международного сотрудничества».

Российский дипломат подчеркнул, что блокада наносит серьёзный ущерб экономике Кубы и препятствует реализации законных прав её граждан на достойную жизнь. Он также указал на то, что ряд послаблений, введенных ещё прежней администрацией в Вашингтоне, до сих пор не вступил в силу либо не работает должным образом, что «создает для Кубы серьёзные препятствия на пути полноценной интеграции в мировую финансово-экономическую структуру и мешает ей эффективно развивать взаимодействие с зарубежными партнёрами».

Небензя выразил надежду, что при нынешней администрации США процесс нормализации американо-кубинских отношений продолжится.

«Исходим из того, что накопленный позитив от сближения Вашингтона и Гаваны будет сохранён и получит качественное развитие в плане решения на равноправной и взаимоуважительной основе принципиальных проблем двусторонних отношений», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении ещё на один год торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы, введённого в 1961 году. При этом в Белом доме заявили, что данный шаг «отвечает национальным интересам Соединённых Штатов».

Напомним, что в 2014 году в отношениях Вашингтона и Гаваны началась оттепель. Прежний президент США Барак Обама и кубинский лидер Рауль Кастро договорились о восстановлении дипломатических отношений между странами. Обама не стал отменять эмбарго в отношении Кубы, но выражал уверенность, что это обязательно будет сделано следующим главой Белого дома. Однако в 2017 году администрация Трампа объявила о пересмотре политики его предшественника в отношении Гаваны.