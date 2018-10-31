ООН призывает саудитов отвести войска от Ходейды

Ходейда, Йемен, , 23:53 — REGNUM Представители Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) призывают «правительственную коалицию» во главе с Саудовской Аравией прекратить эскалацию конфликта в йеменском порту Ходейда, 31 октября передает агентство Reuters.

«Увеличение военной активности в Ходейде угрожает безопасности наших жизненно важных операций», — заявил журналистам представитель WFP Эрве Верхозель.

Как сообщало ИА REGNUM, саудиты и их союзники в настоящий момент наращивают военную группировку вблизи Ходейды и готовятся к очередной попытке штурма порта, удерживаемого хуситами.

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