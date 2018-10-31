Четверг, 1 Ноября 2018 года
01:08:26 МСК

ООН призывает саудитов отвести войска от Ходейды

Политика

«Увеличение военной активности в Ходейде угрожает безопасности наших жизненно важных операций»

Ходейда, Йемен, 31 октября 2018, 23:53 — REGNUM  Представители Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) призывают «правительственную коалицию» во главе с Саудовской Аравией прекратить эскалацию конфликта в йеменском порту Ходейда, 31 октября передает агентство Reuters.

«Увеличение военной активности в Ходейде угрожает безопасности наших жизненно важных операций», — заявил журналистам представитель WFP Эрве Верхозель.

Как сообщало ИА REGNUM, саудиты и их союзники в настоящий момент наращивают военную группировку вблизи Ходейды и готовятся к очередной попытке штурма порта, удерживаемого хуситами.

Читайте также: Саудиты стягивают войска к Ходейде — Reuters

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить