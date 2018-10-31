Активистка ОНФ возглавила псковское управление общественных проектов

Псков, , 23:40 — REGNUM Общественный помощник губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, активистка псковского отделения ОНФ Наталья Плявинская возглавит новое управление общественных проектов и молодёжной политики, созданное в обновлённом аппарате администрации региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, рабочая встреча Ведерникова с Плявинской состоялась сегодня, 31 октября.

Глава региона отметил большой опыт Натальи Плявинской в реализации общественных проектов.

«Активность, которую мы увидели у некоммерческого сектора Псковской области, нужно консолидировать и обеспечить ресурсную поддержку», — отметил Михаил Ведерников.

В сфере ответственности нового управления будет также распределение грантов среди некоммерческих организаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Ведерников изменил структуру аппарата администрации Псковской области и органов исполнительной власти региона. В ходе реформы введено единообразие наименований, появится ряд новых управлений в аппарате администрации.

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