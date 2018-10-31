Саудиты стягивают войска к Ходейде — Reuters

Сана, , 23:40 — REGNUM «Правительственная коалиция» во главе с Саудовской Аравией готовится к новой крупной операции в йеменском порту Ходейда, 31 октяря передает агентство Reuters.

По информации источников агентства, «тысячи йеменских солдат, обученных коалицией, отправлены на окраины Ходейды». Также к городу стягивается тяжелая техника, «в том числе бронемашины и танки».

Напомним, йеменский порт Ходейда, удерживаемый хуситами, является жизненно важным для снабжения Йемена продовольствием и топливом.

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