Испанские власти не договорились с Ватиканом о месте перезахоронения Франко

Мадрид, , 23:32 — REGNUM Правительство Испании несколько недель игнорировало вопрос, что станет с останками Франко после их эксгумации из мемориального комплекса Валье де лос Каидос («Долина павших»). Вице-премьер Кармен Кальво, ранее заявлявшая, что власти больше не в силах терпеть мавзолей, в котором воздают почести диктатору, говорила следующее: «Правительство не может выходить за определенные рамки. Останки Франко — это человеческие останки, и только его семья может принять их и решить, где они будут покоиться». Об этом пишет издание ABC.

Однако родственники диктатора с самого начала были против эксгумации, считая ее навязанной государством. В конце концов они объявили о намерении похоронить Франко в мадридском кафедральном соборе Альмудена, несмотря на сопротивление ряда общественных сил. Это место является столь известным и значимым, что многие опасаются его превращения в центр притяжения для ностальгирующих по франкизму, включая европейских фашистов, напоминает другое испанское СМИ, 20 minutos.

Возможность того, что Франко будет похоронен в самом центре Мадрида, заставила испанскую власть изменить свою позицию. После того, как в понедельник, 29 октября, Кальво встретилась с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, она впервые поставила под вопрос волю семейства Франко. А вчера заместитель главы правительства высказалась еще более определенно: «То, о чем мы договорились, — что правительство и церковь будут действовать сообща, чтобы найти выход, которым очевидно не может быть Альмудена».

Узнав об этом заявлении, Ватикан счел нужным уточнить слова Кармен Кальво. В официальном сообщении Святого престола было указано, что Пьетро Паролин «не возражает против эксгумации Франсиско Франко, если таково решение властей, в чью компетенцию входит этот вопрос». Однако сведения о том, что в ходе встречи госсекретарь Ватикана высказался насчет дальнейшей судьбы останков диктатора, были опровергнуты: «Ни разу он [Паролин] не заводил речь о месте упокоения».

Ватикан также отметил, что испанскому правительству следует начать с переговоров с семьей Франко. «Безусловно, сеньора Кармен Кальво выразила свое беспокойство насчет возможного погребения в кафедральном соборе Альмудена и свое желание найти альтернативы этому решению, в том числе путем диалога с семьей», — было сказано в официальном заявлении.

В настоящий момент правительство Испании пытается найти законный предлог, чтобы воспротивиться погребению Франко в соборе, но это не так-то просто, считает издание ABC. Пока Кальво всячески подчеркивает, что Альмудена не находится в частной собственности: за собор несет ответственность католическая церковь. Кроме того, вице-премьер отметила: «Место, где будут в конце концов упокоены останки диктатора, должно быть таким, чтобы там нельзя было проводить церемонии поклонения. Это то, к чему нас обязывает закон, и у нас есть инструменты для его выполнения».

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Тем не менее ABC сомневается в наличии таких инструментов у испанских властей. Сейчас Закон об исторической памяти не содержит четкого запрета на восхваление франкизма, а действующие формулировки довольно размыты.