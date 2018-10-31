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После массовой гибели овец на Украине ужесточили правила перевозки животных

Политика

Ранее около 300 овец были «замурованы» в грузовике

Киев, 31 октября 2018, 23:39 — REGNUM  На Украине ужесточили правила получения ветеринарных документов на перевозку живых животных, сообщает пресс-служба государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, решение вводится с 31 октября. Теперь при перевозке животных ведомство будет обязательно проверять условия транспортировки, в частности, минимальную площадь на одно животное. Также погрузка животных будет записана на видео.

Напомним, ранее на Украине произошел конфуз с животными: около 300 овец оказались «замурованы» в грузовике в морском порту «Черноморск» в Одесской области, так как владельцу не могли выдать разрешающие документы на ввоз животных. В итоге, по неофициальным данным, погибли около половина животных.

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