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Болтон: Китай незаконно копирует российское передовое вооружение

Политика

Советник президента США уверен, что китайцы скоро будут продавать такие же системы вооружений, но по меньшей цене, чем Россия

Болтон: Китай незаконно копирует российское передовое вооружение
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Сезон охоты

Вашингтон, 31 октября 2018, 22:32 — REGNUM  Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Китайская Народная Республика незаконно копирует образцы российского вооружения. Об этом Болтон заявил сегодня, 31 октября, выступая в Обществе Александра Гамильтона в Вашингтоне.

Болтон заявил, что сейчас Китай «пока покупает» образцы российских передовых вооружений, однако советник уверен, что китайцы уже незаконно копируют российские разработки.

«Хотя я абсолютно уверен, что Китай делает с российской продукцией то же самое, что делает в отношении многих американских продуктов: они воруют интеллектуальную собственность, копируют, повторяют», — сказал Болтон.

Представитель администрации уверен, что в скором времени китайцы начнут продавать такие же точно как у России образцы вооружения, но по гораздо более низкой цене.

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Военно-промышленный комплекс
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