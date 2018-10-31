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ООН: Новый спецпредставитель по Сирии займет пост в конце ноября

Политика

Стаффан де Мистура уходит «по семейным обстоятельствам»

ООН: Новый спецпредставитель по Сирии займет пост в конце ноября
Иллюстрация: Mil.ru
Сирия

Нью-Йорк, США, 31 октября 2018, 22:15 — REGNUM  Пресс-секретарь ООН Фархан Хак сообщил журналистам, что новый спецпредставитель организации по Сирии Гейр Педерсон приступит к работе в конце ноября, 31 октября передает агентство Reuters.

Представитель ООН выразил надежду, что новому спецпредставителю по Сирии при содействии мирового сообщества «наконец, удастся положить конец этой войне».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура объявил о скором уходе в отставку «по семейным обстоятельствам».

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