Власть советов сохранится: прямых выборов в думу Челябинска не будет

Челябинск, , 22:09 — REGNUM В Челябинске пока не планируется возвращения к прямым выборам депутатов городской думы. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор области Борис Дубровский.

Сейчас в единый день голосования горожане избирают 170 депутатов районных советов. Таких советов в городе семь — по числу внутригородских районов. Затем каждый райсовет делегирует в городскую думу семь депутатов. Всего их в гордуме 49.

Такая схема избрания депутатов была введена в 2014 году, уже когда область возглавил Борис Дубровский. В сентябре 2014-го, одновременно с выборами губернатора, челябинцы избрали и депутатов. Однако в последнее время всё чаще высказываются предложения вернуться к прежней системе. По мнению некоторых авторов такой инициативы, надежды на то, что депутаты станут ближе к избирателям, не оправдались.

Кроме того, полномочия райсоветов даже не прописаны в уставе Челябинска, кроме того, что они делегируют депутатов в гордуму. Но пока губернатор не настроен что-либо менять и не считает райсоветы порочной практикой.

«В 2019 году состоятся выборы депутатов районной, а потом городской думы Челябинска и эта практика будет продолжена. Поэтому следующий пятилетний период после этих выборов мы будем находиться в этой парадигме», — заявил Дубровский.

При этом он выразил уверенность в том, что те депутаты, которые не стали ближе к народу, просто не смогут избраться повторно. «Выборный процесс это покажет», — отметил челябинский губернатор.