В Узбекистане на оборону в 2018 году было выделено около $547 млн

Ташкент, , 21:50 — REGNUM Расходы бюджета в 2018 году выросли на 60% или 29 триллионов сумов (один доллар — 8200 сумов, всего около 5,4 млрд долларов), из этих средств 5,6 триллиона сумов было направлено на финансирование социальных, жилищных программ и на поддержку молодежи, говорилось на совещании, посвященном обсуждению бюджетно-налоговой политике Узбекистана.

«На повышение обороноспособности нашей страны направлено 4,5 триллиона сумов», говорится в тексте по итогам совещания, опубликованном в местных СМИ 31 октября.

Как ИА REGNUM сообщало ранее в Узбекистане значительно снизились золотовалютные резервы. Активы республики в иностранной валюте в настоящее время составляют 12,455 миллиардов долларов, в то время как в начале года они составляли 14,043 миллиардов долларов, в золоте — 13,953 миллиарда долларов (14,034 миллиарда долларов в начале года).

Чистые золотовалютные резервы Узбекистана на сегодняшний день составляют 25,494 миллиардов долларов, при этом, в начале года они составляли 26,568 миллиардов долларов