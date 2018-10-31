На Урале родина холодильников «Юрюзань» обрела нового мэра

Юрюзань, Челябинская область, , 21:32 — REGNUM В Челябинской области город Юрюзань обрёл нового мэра. Им стал Юрий Бобылев, который с мая исполнял обязанности главы муниципалитета.

Решение по мэру принял местный совет. На пост претендовали бизнесмен Денис Голубев и Юрий Бобылев. Большинством голосов депутаты поддержали последнего. Он и стал главой Юрюзани.

Отметим, этот город известен тем, что ранее здесь производили холодильники «Юрюзань». Правда, производство уже давно закрыто. До мая 2018 года город возглавлял Сергей Замятин. Но депутаты выставили ему неуд за работу в 2017 году и затем отправили в отставку.

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