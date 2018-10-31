Исламское движение Нигерии: Жертвами военных стали 42 шиита

Абуджа, , 21:12 — REGNUM Исламское движение Нигерии (IMN) заявило об увеличении числа погибших в результате подавления военными в Абудже протеста мусульман-шиитов, 31 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению IMN, общее число погибших в ходе подавления протестов 28 и 29 октября, включая погибших от ранений, составило 42 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в столице Нигерии военные открыли огонь по участникам демонстрации за освобождение религиозного лидера шиитов Ибрагима Закзаки.

Читайте также: Исламское движение Нигерии обвиняет военных в убийстве 27 шиитов