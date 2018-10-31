Митинг в Магасе завершился по просьбе организаторов

Магас, , 21:03 — REGNUM Организаторы согласованного властями митинга в центре Магаса отказались от проведения акции в связи совпадением даты его проведения с днем памяти жертв осетино-ингушского конфликта 1992 года.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Ингушетии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение об административной границе между республиками было подписаны главами и ратифицировано парламентами регионов. Но этот факт вызвал недовольство у некоторых жителей Ингушетии, которые вышли на митинги, требуя широкого обсуждения вопроса.

Впоследствии власти Ингушетии согласовали проведение митинга в центре Магаса с 8 по 17 октября, а также с 31 октября до 2 ноября.

«Было принято решение о том, что трехдневный митинг, согласованный с руководством республики, проводить нет необходимости. Так как согласованный срок мероприятия совпадает с трагической датой, организаторы митинга решили посвятить данное мероприятие в том числе и событиям осени 1992 года и закрыть митинг в 13:00 31 октября», — уточняется в тексте документа.

Как известно, 31 октября считается днем памяти жертв осетино-ингушского конфликта 1992 года. Вооруженные столкновения на территории Пригородного района Северной Осетии начались в ночь на 31 октября 1992 года, конфликт был прекращен только после ввода в зону противостояния федеральных войск и объявления чрезвычайного положения.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, в период с 31 октября по 5 ноября 1992 года в результате вооруженного конфликта между осетинами и ингушами погибли 583 человека, были ранены 939 человек, пропал без вести 261 человек. Около 60 тыс. ингушей, проживавших в Пригородном районе Северной Осетии, вынуждены были покинуть свои дома и найти убежище на территории Ингушетии.

Во вторник, 30 октября, Конституционный суд Ингушетии, рассматривая обращение депутатов и местных жителей, признал закон об утверждении границы с Чечней не соответствующим конституции республики.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в свою очередь, заявил, что будет оспаривать законность действий местного суда в Конституционном суде РФ.

Напомним, ранее Юнус-Бек Евкуров сообщал, что решение Конституционного суда Республики Ингушетия не отменяет действие соглашения, поскольку «договоры между двумя субъектами РФ, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции РФ и исключительно Конституционным судом РФ».

Кроме того, указывают власти, единственный народ, который проживает на приграничной территории — представители тейпа (рода) Орстхой, который поддержал соглашение, однако суд не принял во внимание позицию орстхоевцев и не пустил их представителей на заседание.

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