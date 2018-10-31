Козак: Соглашение с нефтяниками по заморозке цен подпишут в течение суток

Москва, , 21:01 — REGNUM Вице-премьер России Дмитрий Козак, который курирует топливно-энергетический комплекс, заявил, что соглашение с нефтяниками о заморозке цен на топливо внутри России и увеличении поставок топлива на внутренний рынок должно быть подписано в ближайшие сутки. Об этом Козак заявил журналистам сегодня, 31 октября.

Сегодня Козак в очередной раз провел встречу с руководителями крупнейших российских нефтяных компаний. Обсуждалось соглашение, которое было подготовлено министерством энергетики. Данное соглашение фиксирует те договоренности, что были достигнуты между правительством и нефтяниками ещё летом 2018 года. Речь идёт о заморозке внутрироссийских розничных цен на топливо, увеличении поставок топлива на внутренний рынок.

Также Козак пояснил, что данное соглашение предусматривает коллективную ответственность. Его должны выполнять все российские нефтяные компании — если хоть одна из них его нарушит, то санкции в виде заградительных экспортных пошлин коснутся всех.

«У нас должно быть четкое и понятное обязательство, и все должны понимать: будет солидарная ответственность. Одна компания не выполняет условия соглашения — мы вынуждены применять те инструменты, которые есть в нашем распоряжении», — сказал вице-премьер.