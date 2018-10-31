Среда, 31 Октября 2018 года
23:26:22 МСК

Рахул Ганди: лидеры партии власти замешаны в «панамском досье»

Политика

В ответ на обвинения в финансовых махинациях влиятельный политик из партии БДП грозит подать на Рахула Ганди в суд за клевету

Рахул Ганди: лидеры партии власти замешаны в «панамском досье»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Панама

Нью-Дели, 31 октября 2018, 22:38 — REGNUM  Глава оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди заявил о том, что лидеры правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) замешаны в «панамском досье». По сообщению индийского новостного издания «Наводая Таймс», соответствующее заявление оппозиционный политик сделал в ходе митинга в штате Мадхья-Прадеш.

Известно, что изначально глава ИНК обвинил в финансовых махинациях сына Шивараджа Сингха Чоухана, главного министра штата Мадхья-Прадеш и лидера БДП. Затем Рахул Ганди сообщил о своей ошибке и заявил, что имел в виду сына другого видного политика «Бхаратия джаната парти» Рамана Сингха, который занимает пост главного министра соседнего штата Чхаттисгарх. Глава ИНК пояснил, что БДП является причиной столь многих политических и коррупционных скандалов в центральной Индии, что он просто спутал имена политиков.

В ответ на заявление Рахула Ганди лидер «Индийской народной партии» Шиварадж Сингх Чоухан сообщил, что собирается подать на оппозиционного политика в суд за клевету. По словам главы штата Мадхья-Прадеш, это не первый случай безосновательных обвинений в его адрес со стороны Рахула Ганди.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить