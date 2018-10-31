МВД Индии: половина заявлений на индийское гражданство подали пакистанцы

Нью-Дели, , 21:13 — REGNUM Министерство внутренних дел Индии опубликовало отчет, согласно которому более половины всех заявлений на получение гражданства было подано гражданами Пакистана. Об этом сообщило индийское новостное издание «Сатьяграха».

Известно, что более 500 пакистанцев ожидают получения гражданства Индии на протяжении более чем 7 лет. В данный момент на рассмотрении министерства внутренних дел Индии находится 1084 заявления, поданных до 2011 года.

В последние годы в Индии наблюдался большой наплыв беженцев по религиозным мотивам из соседних мусульманских стран. В связи с этим было принято решение о том, чтобы даровать гражданство в упрощенном порядке прибывшим из Пакистана, Бангладеш и Афганистана индусам, джайнам, сикхам, парсам, христианам и буддистам. Соответствующий законопроект в данный момент находится на рассмотрении в парламенте Индии.