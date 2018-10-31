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Рахул Ганди: ИНК – партия индусов, а не индусского национализма

Политика

Лидер партии «Индийский национальный конгресс» отверг обвинения в популизме и «индусском повороте» накануне выборов

Рахул Ганди: ИНК – партия индусов, а не индусского национализма
Иллюстрация: India.gov.in
Рахул Ганди

Нью-Дели, 31 октября 2018, 23:13 — REGNUM  Лидер оппозиционного «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди заявил, что его партия представляет интересы индусского населения, а не «хиндутвы», или индусского национализма. Соответствующее заявление деятель оппозиции сделал на пресс-конференции в ходе поездки по штату Мадхья-Прадеш 30 октября.

В ходе встречи с журналистами Рахул Ганди подчеркнул, что существуют коренные отличия между индуизмом и «хиндутвой». По сообщению индийского новостного издания «Патрика», лидер ИНК заявил, что его партия выражает интересы индусов, составляющих большинство населения Индии, в то время как сам он выступает с позиций патриотизма, а не национализма. Оппозиционный деятель также отметил, что «хиндутва» является идеологическим базисом для правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП).

Рахул Ганди также прокомментировал «индусский поворот» в политическом курсе ИНК. Он подчеркнул безосновательность обвинений в участившихся посещениях индусских храмов, которые рассматриваются как попытки заработать политические очки на популистских лозунгах и «храмовой политике» накануне выборов. Рахул Ганди заметил, что индусские святыни не принадлежат Амиту Шаху и Нарендре Моди — ведущим деятелям «Бхаратия джаната парти».

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Зарубежная хроника
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